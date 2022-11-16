Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого видел

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал лучшего игрока из тех, которых видел на футбольном поле.

«Я много раз видел со стороны, как играет Криштиану Роналду. Однако, если наблюдать за его игрой вблизи, то вы увидите, что его технические навыки невероятны. Это лучший футболист из тех, кого я когда-либо видел», - передает слова итальянского тренера Los Blancos Live.

Напомним, что Анчелотти тренировал Роналду в мадридском «Реале». В настоящий момент 37-летний португальский нападающий находится на грани ухода из «Манчестер Юнайтед» после своего скандального интервью.