Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого видел

16 Ноября 2022 • 14:08 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал лучшего игрока из тех, которых видел на футбольном поле.

«Я много раз видел со стороны, как играет Криштиану Роналду. Однако, если наблюдать за его игрой вблизи, то вы увидите, что его технические навыки невероятны. Это лучший футболист из тех, кого я когда-либо видел», - передает слова итальянского тренера Los Blancos Live.

Напомним, что Анчелотти тренировал Роналду в мадридском «Реале». В настоящий момент 37-летний португальский нападающий находится на грани ухода из «Манчестер Юнайтед» после своего скандального интервью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
14:35 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» хочет купить форварда «Барселоны»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти назвал лучшего футболиста, которого видел
13:42 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Челси» Кэхилл объявил о завершении карьеры
13:38 · Англия. Премьер-лига
Кассано советует Роналду завершить карьеру 1
13:34 · Англия. Премьер-лига
Маунт может продлить контракт с «Челси» до конца ноября
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Постоянно разговариваю c ними»: Роналду хранит дома прах сына и отца 1
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на топ-защитника Серии А
12:50 · Англия. Премьер-лига
Рабио: «Летом я мог оказаться в Премьер-лиге, но лучшим вариантом было остаться в «Ювентусе»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм поддержал Роналду и позвал его в свой клуб
07:42 · Россия. Премьер-лига
Якубко оценил шансы Захаряна заиграть в «Челси» 1
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Ты хотя бы потренируйся с нами» - клуб из седьмой английской лиги просит одолжить Холанна на месяц
01:38 · Англия. Премьер-лига
«Мне никто не звонил» – Азар высказался о возможном возвращении в «Челси»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Лапорта рассказал, как «Барселона» хотела подписать нынешнего игрока «Ливерпуля»
00:40 · Англия. Премьер-лига
Капелло высказался о словах Роналду
00:29 · Англия. Премьер-лига
Антони рассказал, где учился финтам
Все новости
Рекомендуем