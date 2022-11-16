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Кассано советует Роналду завершить карьеру

16 Ноября 2022 • 13:38 Комментировать (1)

Известный в прошлом экс-нападающий «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Такое впечатление, что у Криштиану завязаны глаза. Он, наверное, думает, что по-прежнему крут и может играть до 50 лет. Но я бы ему посоветовал поставить точку на ЧМ-2022. Хватит закатывать истерики и думать, что играешь на высоком уровне. У Роналду огромное эго, но он уже не вывозит физически. Он ставит свой эгоизм на первое место», - передает слова Кассано Goal.com.

Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антонио Кассано
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
16 Ноября 2022 в 14:48
Он боится, что аргос перебьет его рекорды, поэтому будет до последнего оставаться скорее всего.
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