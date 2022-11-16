Кассано советует Роналду завершить карьеру

Известный в прошлом экс-нападающий «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Такое впечатление, что у Криштиану завязаны глаза. Он, наверное, думает, что по-прежнему крут и может играть до 50 лет. Но я бы ему посоветовал поставить точку на ЧМ-2022. Хватит закатывать истерики и думать, что играешь на высоком уровне. У Роналду огромное эго, но он уже не вывозит физически. Он ставит свой эгоизм на первое место», - передает слова Кассано Goal.com.

Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство «МЮ» и главного тренера Эрика тен Хага.