«Постоянно разговариваю c ними»: Роналду хранит дома прах сына и отца

37-летний звездный форвард «МЮ» Криштиану Роналду рассказал, что хранит у себе дома прах умершего новорожденного сына.

«Прах моего сына и отца хранится у меня дома. Они рядом со мной, я часто с ними разговариваю. Они помогают мне стать лучше. Я с трепетом отношусь к посланиям, которые отправляет мне мой сын», - передает слова португальского нападающего Talk TV.

Криштиану недавно дал откровенное интервью таблоиду The Sun, в ходе которого признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага. С большой долей вероятности можно заявить, что после такого заявления Роналду покинет клуб грядущей зимой.