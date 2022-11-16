«Арсенал» нацелился на топ-защитника Серии А

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр находится в сфере интересов двух топ-клубов. Провести переговоры со словацким игроком планируют лондонский «Арсенал» и «Милан», об этом рапортует издание Calciomercato.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к 27-летнему исполнителю со стороны французского «ПСЖ», однако стороны так и не смогли договориться о сделке.

Действующий контракт Шкриньяра с «нерадзурри» рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в Серии А и получил две желтые карточки.