«Ты хотя бы потренируйся с нами» - клуб из седьмой английской лиги просит одолжить Холанна на месяц

«Эштон Юнайтед», обитающий в Northern Premier League, или седьмом по силе дивизионе английского футбола, официально обратился к «Манчестер Сити» - чемпиону страны. Причина курьезна - они просят в аренду Эрлинга Холанна, который пропускает чемпионат мира, и, по сути, получает полуторамесячный отпуск.

- «Эштон Юнайтед» подтверждает, что мы хотим арендовать Эрлинга Холанна на 28 дней. Это позволит ему поддерживать форму во время чемпионата мира. В этом больше смысла, чем играть в гольф шесть недель. Мы считаем, что это очень хорошая идея, - объяснил тренер клуба Майкл Клегг.