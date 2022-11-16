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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ты хотя бы потренируйся с нами» - клуб из седьмой английской лиги просит одолжить Холанна на месяц

16 Ноября 2022 • 05:06 Комментировать

«Эштон Юнайтед», обитающий в Northern Premier League, или седьмом по силе дивизионе английского футбола, официально обратился к «Манчестер Сити» - чемпиону страны. Причина курьезна - они просят в аренду Эрлинга Холанна, который пропускает чемпионат мира, и, по сути, получает полуторамесячный отпуск.

- «Эштон Юнайтед» подтверждает, что мы хотим арендовать Эрлинга Холанна на 28 дней. Это позволит ему поддерживать форму во время чемпионата мира. В этом больше смысла, чем играть в гольф шесть недель. Мы считаем, что это очень хорошая идея, - объяснил тренер клуба Майкл Клегг. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Эштон Юнайтед
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