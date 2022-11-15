Английский клуб рассматривает Яя Туре на пост главного тренера

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре – в числе кандидатов на должность наставника английского «Уигана».

Коллектив, выступающий в Чемпионшипе, в настоящий момент занимается поисками нового главного тренера и, как сообщает журналист Майк Майнай, рассматривает на эту должность Яя Туре, ныне возглавляющего молодёжную команду «Тоттенхэма». Ивуариец, впрочем, не проявляет интереса к вакансии, так как хочет продолжить работу в своём нынешнем клубе.

Яя Туре занял пост рулевого молодёжного состава «шпор» в августе нынешнего года. Ранее знаменитый экс-хавбек работал ассистентом главного тренера в грозненском «Ахмате».