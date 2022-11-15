«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Интера» Джеко

Форвард «Интера» Эдин Джеко может сменить клубную прописку, в услугах игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм». По информации Calciomercatoweb, за приобретение футболиста выступает лично главный тренер «шпор» Антонио Конте. Наставник команды хочет, чтобы Джеко стал дублером нападающего Гарри Кейна.

Ранее сам босниец заявил, что хотел бы продолжить свои выступления за миланский клуб, потому что его все устраивает в нынешней команде.

В этом сезоне 36-летний форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Контракт Джеко с «Интером» истекает в конце июня 2023 года.