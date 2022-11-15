​Бывшая сотрудница «Манчестер Сити» получила тюремный срок за кражу денег у клуба

Фиона Барклай, которая в своё время работала в «Манчестер Сити», получила 18 месяцев тюремного заключения. О соответствующем решении суда рассказывает на своих страницах Manchester Evening News.

Барклай призналась в том, что в своё время она присвоила 104 тысячи фунтов стерлингов со счёта клуба. Эти деньги Фиона использовала на оплату своей свадьбы, а также на подарки для мужа и других членов семьи.

«Манчестер Сити» уволил Барклай ещё в марте прошлого года. Тогда она вернула 15 тысяч фунтов клубу, но в результате проверки выяснилось, что девушка ранее присвоила себе ещё 89 тысяч фунтов.