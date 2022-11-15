Нигматуллин: Переход в клуб АПЛ станет серьёзной проверкой для Хайкина

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в «Эвертон».

«Почему бы и нет? Хайкин играл в европейском чемпионате, пускай и не самом сильном, и как-никак себя зарекомендовал. Возможно, он обратил на себя внимание, дыма без огня не бывает», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Эксперт отметил, что переезд в Английскую премьер-лигу станет большой проверкой для Хайкина, ведь это очень сложный чемпионат, где у голкипера не должно быть слабых мест.

Ранее 27-летний Хайкин сообщил, что покинет норвежский клуб после окончания трудового соглашения, которое истекает в конце этого года.