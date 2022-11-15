​Антони: «Я никогда не изменю свой стиль игры»

После недавнего матча Лиги Европы против «Шерифа» вингер «Манчестер Юнайтед» Антони столкнулся с критикой из-за своего финта. Бразилец покружился с мячом на месте, что главный тренер команды Эрик тен Хаг назвал «финтом ради финта». Впрочем, Антони не собирается ничего менять в стиле своей игры, о чём он сообщил снова.

«Когда мяч у тебя в ногах, ты должен испытывать только радость. Я родился дриблером. Это часть моих корней. Это дар, который привёл меня из трущоб в Театр мечты [«Олд Траффорд» - прим.]. Я никогда не изменю свой стиль игры, потому что это не стиль – это я. Это часть меня, часть нашей бразильской истории», - сказал Антони The Players' Tribune.