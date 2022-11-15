​Бент – о Роналду: «Нельзя позволять футболистам бунтовать»

Бывший игрок лондонского «Тоттенхэма» Даррен Бент высказался о ситуации с Криштиану Роналду. На днях португалец дал резонансное интервью, обрушившись с критикой на клуб и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Бент в этой ситуации занял сторону тен Хага.

«Если тен Хаг позволит Роналду вернуться сейчас, то он станет самым слабым тренером в истории Премьер-лиги. Нельзя позволять футболистам бунтовать. Я понимаю, что Криштиану один из величайших игроков, но другие великие игроки вели себя лучше. Дело не только в нём, дело в футбольном клубе «Манчестер Юнайтед», - рассказал Бент talkSPORT.