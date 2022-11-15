​Переговоры между Фирмино и «Ливерпулем» идут хорошо

Всё идёт к тому, что нападающий Роберто Фирмино останется в «Ливерпуле». По данным Sky Germany, переговоры между футболистом и клубом проходят в положительном ключе. Вероятно, стороны уже очень скоро ударят по рукам.

Ранее о ведении переговоров о продлении контракта с Роберто Фирмино заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Действующий контракт связывает Роберто Фирмино с «Ливерпулем» до конца нынешнего сезона. В 21 матче сезона 2022/2023 бразилец забил 9 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров по команде.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.