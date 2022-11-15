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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Переговоры между Фирмино и «Ливерпулем» идут хорошо

15 Ноября 2022 • 17:45 Комментировать

Всё идёт к тому, что нападающий Роберто Фирмино останется в «Ливерпуле». По данным Sky Germany, переговоры между футболистом и клубом проходят в положительном ключе. Вероятно, стороны уже очень скоро ударят по рукам.

Ранее о ведении переговоров о продлении контракта с Роберто Фирмино заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Действующий контракт связывает Роберто Фирмино с «Ливерпулем» до конца нынешнего сезона. В 21 матче сезона 2022/2023 бразилец забил 9 голов и отдал 4 результативных паса на партнёров по команде.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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