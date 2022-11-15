Бывший игрок национальной сборной Англии Аарон Леннон объявил о завершении карьеры. С лета 35-летний вингер не имел клубной прописки.

Почти всю свою карьеру Аарон Леннон провёл в Англии, где он выступал за «Лидс», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Бёрнли». Исключением стал период в 2020-2021 годах, когда вингер защищал цвета турецкого «Кайсериспора».

Всего в Английской премьер-лиге Аарон Леннон провёл 416 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 64 голевых паса.

Аарон Леннон провёл 21 матч за сборную Англии. В них вингер не забивал, но отметился шестью результативными передачами на партнёров.