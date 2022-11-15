​Браун оценил скандальное интервью Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун высказался о нашумевшем интервью Криштиану Роналду, в котором он раскритиковал клуб.

«Становится всё более очевидным, что он хочет уйти из клуба. Лично я считаю, что в такой ситуации нужно действовать иначе, но Роналду решил, что именно таким курсом нужно идти. Я немного расстроен, но пока полностью не оценю ситуацию, трудно говорить слишком много. Но я разочарован тем, как всё сложилось, потому что до этого Криштиану был отличным профессионалом. Такие вещи обычно говорят за закрытыми дверями, но в этот раз получилось иначе», - сказал Браун Fair Betting Sites.