​«Арсенал» заплатит огромные деньги за украинца Мудрика

Всё идёт к тому, что Михаил Мудрик – вингер «Шахтёра», которого называют украинским Неймаром – продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Как сообщает в социальных сетях журналист Грач Хачатрян, «канониры» заплатят за талантливого футболиста 65 миллионов евро. Ещё 10 миллионов будут заложены в сделку как бонусы.

Таким образом, Михаил Мудрик станет вторым самым дорогим игроком в истории «Арсенала». На первом месте сейчас находится Николя Пепе, за которого «канониры» пару лет назад заплатили 80 миллионов евро.

Михаил Мудрик хорошо себя показал в этом сезоне Лиги чемпионов, забив три гола и отдав два голевых паса в шести матчах.