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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» заплатит огромные деньги за украинца Мудрика

15 Ноября 2022 • 14:53 Комментировать

Всё идёт к тому, что Михаил Мудрик – вингер «Шахтёра», которого называют украинским Неймаром – продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». Как сообщает в социальных сетях журналист Грач Хачатрян, «канониры» заплатят за талантливого футболиста 65 миллионов евро. Ещё 10 миллионов будут заложены в сделку как бонусы.

Таким образом, Михаил Мудрик станет вторым самым дорогим игроком в истории «Арсенала». На первом месте сейчас находится Николя Пепе, за которого «канониры» пару лет назад заплатили 80 миллионов евро.

Михаил Мудрик хорошо себя показал в этом сезоне Лиги чемпионов, забив три гола и отдав два голевых паса в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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