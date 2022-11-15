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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Менди задумывается над уходом из «Челси»

15 Ноября 2022 • 14:44 Комментировать

После прихода на тренерский мостик Грэма Поттера Эдуар Менди потерял статус основного голкипера «Челси». Ситуация сенегальца может ещё сильнее усложниться, если лондонцы осуществят трансфер Роберта Санчеса из «Брайтона». Как сообщает Daily Mail, Менди уже задумывается над возможным уходом из «Челси».

Отметим, что при Грэме Поттере Эдуар Менди принял участие в пяти матчах «Челси».

Эдуару Менди 30 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают сенегальского голкипера в 25 миллионов евро.

Напомним, что «Челси» ушёл на перерыв, занимая лишь восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди Трансферы футбола - зима 2023
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