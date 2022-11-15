Судя по всему, история Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. После критики в адрес Эрика тен Хага и руководителей клуба звёздный португалец наверняка сменит клубную прописку уже зимой.

На фоне ожидаемого ухода Роналду «красные дьяволы» уже изучают варианты на трансферном рынке. Как сообщает Daily Star, манкунианцы изучат возможность подписания Килиана Мбаппе. Сумма сделки может составить 150 миллионов фунтов (около 170 миллионов евро).

Килиан Мбаппе весной подписал новый контракт с «ПСЖ». Впрочем, недавно в СМИ стали появляться слухи о желании звёздного форварда сменить клубную прописку.