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«Манчестер Юнайтед» может подписать Мбаппе на замену Роналду слухи

15 Ноября 2022 • 14:24 Комментировать (1)

Судя по всему, история Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. После критики в адрес Эрика тен Хага и руководителей клуба звёздный португалец наверняка сменит клубную прописку уже зимой.

На фоне ожидаемого ухода Роналду «красные дьяволы» уже изучают варианты на трансферном рынке. Как сообщает Daily Star, манкунианцы изучат возможность подписания Килиана Мбаппе. Сумма сделки может составить 150 миллионов фунтов (около 170 миллионов евро).

Килиан Мбаппе весной подписал новый контракт с «ПСЖ». Впрочем, недавно в СМИ стали появляться слухи о желании звёздного форварда сменить клубную прописку.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
15 Ноября 2022 в 14:32
очень и очень давно я мечтаю об этой сделке.Рон не тянет ни дисциплину,ни игровой темп не только МЮ,но и вообще Премьер Лигу в целом.И даже если он и перейдет в "Ньюкасл",то это будет тоже самое что возвращение Тайсона на большой ринг-унижение и избиение"младенца".Очень и очень жаль,что легенда скатился на уровень Оли Бузовой,вместо хорошего футбола на поле,он раздает скандальные интервью..Жду Мбепе с нетерпением в красных цветах.GGMU!!!
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