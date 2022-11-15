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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Роналду есть неожиданный вариант в АПЛ слухи

15 Ноября 2022 • 14:15 Комментировать

Будущее Криштиану Роналду остаётся туманным. Скандальное интервью, которое звёздный футболист дал на днях, наводит на мысли о том, что уже зимой португалец покинет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш с октября поддерживает контакты с «Ньюкаслом». С обретением новых владельцев финансовые возможности клуба выросли, поэтому переезд Роналду на «Сент-Джеймс Парк» вполне реален.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» смотрится хорошо. На паузу, связанную с проведением чемпионата мира, команда Эдди Хау ушла на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023
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