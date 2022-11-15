Будущее Криштиану Роналду остаётся туманным. Скандальное интервью, которое звёздный футболист дал на днях, наводит на мысли о том, что уже зимой португалец покинет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш с октября поддерживает контакты с «Ньюкаслом». С обретением новых владельцев финансовые возможности клуба выросли, поэтому переезд Роналду на «Сент-Джеймс Парк» вполне реален.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» смотрится хорошо. На паузу, связанную с проведением чемпионата мира, команда Эдди Хау ушла на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.