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Главный тренер «МЮ» тен Хаг поставил крест на Роналду

15 Ноября 2022 • 13:56 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провел встречу с руководством клуба, на которой стороны обсудили скандальное интервью звездного нападающего команды Криштиану Роналду. Во время беседы с журналистом The Sun 37-летний португалец заявил, что не уважает нидерландского наставника.

Как сообщает ESPN, тен Хага возмутили слова подопечного. На встрече с боссами клуба Эрик четко дал понять, что Роналду больше не сыграет ни одного матча за «Юнайтед», пока он занимает пост главного тренера команды.

Действующий контракт Криштиану с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.

Роналду провёл переговоры с европейским суперклубом

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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