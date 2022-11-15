«Тоттенхэм» готов продать Ндомбеле

В лондонском «Тоттенхэме» приняли решение о продаже французского центрального полузащитника Танги Ндомбеле. Об этом рапортует Caughtoffside.

В настоящий момент 25-летний хавбек выступает на правах аренды за «Наполи». Неаполитанский клуб не против выкупить игрока у «шпор». Трансферная стоимость Танги оценивается в 28 миллионов евро.

Арендное соглашение полузащитника с «Наполи» рассчитано до конца июня следующего года.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Ндомбеле сыграл за неаполитанцев 13 матчей, в которых получил две желтые карточки.

«Наполи» лидирует в Серии А с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя.