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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готов продать Ндомбеле

15 Ноября 2022 • 13:47 Комментировать

В лондонском «Тоттенхэме» приняли решение о продаже французского центрального полузащитника Танги Ндомбеле. Об этом рапортует Caughtoffside.

В настоящий момент 25-летний хавбек выступает на правах аренды за «Наполи». Неаполитанский клуб не против выкупить игрока у «шпор». Трансферная стоимость Танги оценивается в 28 миллионов евро.

Арендное соглашение полузащитника с «Наполи» рассчитано до конца июня следующего года.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Ндомбеле сыграл за неаполитанцев 13 матчей, в которых получил две желтые карточки.

«Наполи» лидирует в Серии А с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Наполи Танги Ндомбеле
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