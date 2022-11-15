«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на форварда сборной Франции

Ведущий форвард гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, который поедет на ЧМ-2022 в составе сборной Франции, попал в сферу интересов двух топ-клубов Английской премьер-лиги.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, в борьбе за 25-летнего бомбардира сойдутся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Трансферный ценник француза – 30 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до середины 2023 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Маркус провел 15 поединков за «Боруссию». На счету французского форварда десять забитых мячей и три результативные передачи.