«Барселона» хочет обменяться игроками с клубом АПЛ

Каталонская «Барселона» и бирмингемская «Астон Вилла» могут совершить обмен футболистами. Как информирует Calciomercato, в поле зрения «сине-гранатовых» находится полузащитник английского клуба Дуглас Луис. За этого игрока каталонцы готовы предложить права на ивуарийца Франка Кесси.

Контракт Луиса с «Астон Виллой» рассчитан до середины 2026 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 16 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

На счету Кесси один гол в 13 матчах нынешней кампании. Трудовое соглашение африканца с «Барсой» истекает в 2026 году.