Ди Канио: «Роналду выглядит жалким»

Известный в прошлом итальянский нападающий Паоло ди Канио высказался насчет недавнего скандального интервью португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором тот заявил, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

«Очень неприятно это слышать. Роналду выглядит жалким, когда использует свои личные проблемы для давления на клуб», - передает слова ди Канио Football365.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. С ним был подписан контракт до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану сыграл десять матчей и отметился одним забитым мячом.