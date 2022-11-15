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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ди Канио: «Роналду выглядит жалким»

15 Ноября 2022 • 11:34 Комментировать (1)

Известный в прошлом итальянский нападающий Паоло ди Канио высказался насчет недавнего скандального интервью португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором тот заявил, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

«Очень неприятно это слышать. Роналду выглядит жалким, когда использует свои личные проблемы для давления на клуб», - передает слова ди Канио Football365.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. С ним был подписан контракт до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану сыграл десять матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Паоло Ди Канио
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Ноября 2022 в 12:04
Не, его не жалко..
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