Каррагер: «Манчестер Юнайтед» сильно ошибся, вернув Роналду»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что руководство «Манчестер Юнайтед» совершило большую ошибку, подписав португальца Криштиану Роналду в прошлом году.

«В клубе сильно ошиблись, вернув Роналду. Сейчас мы наблюдаем очередное шоу в его исполнении. Криштиану всегда хочет находиться в эпицентре внимания. Но в игровом плане это у него не получается. Роналду стал все чаще оставаться в запасе. Конечно, он хочет уйти и сейчас делает все для этого», - передает слова эксперта Sky Sports.

В недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану португальский нападающий заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага. Также он подверг критике владельцев клуба.