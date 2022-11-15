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Каррагер: «Манчестер Юнайтед» сильно ошибся, вернув Роналду»

15 Ноября 2022 • 11:20 Комментировать (2)

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что руководство «Манчестер Юнайтед» совершило большую ошибку, подписав португальца Криштиану Роналду в прошлом году.

«В клубе сильно ошиблись, вернув Роналду. Сейчас мы наблюдаем очередное шоу в его исполнении. Криштиану всегда хочет находиться в эпицентре внимания. Но в игровом плане это у него не получается. Роналду стал все чаще оставаться в запасе. Конечно, он хочет уйти и сейчас делает все для этого», - передает слова эксперта Sky Sports.

В недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану португальский нападающий заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага. Также он подверг критике владельцев клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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Комментарии (2)
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Kirolnic
15 Ноября 2022 в 12:20
Чего это зря? С маркетинговой точки зрения все оправдано. Шишлинги отбиты. еще и в плюсе...
Alex1972
15 Ноября 2022 в 12:06
Зато весело... Хе...
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