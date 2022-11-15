«Эвертон» нашёл замену Лэмпарду

В Английской премьер-лиге появился еще один претендент на аргентинского специалиста Марсело Бьелсу. Как информирует Football Insider, экс-наставник «Лидса» может занять пост рулевого «Эвертона».

Руководство «ирисок» недовольно результатами команды под руководством Фрэнка Лэмпарда и готовит ему замену. Главным конкурентом мерсисайдцев в борьбе за Бьелсу считается «Борнмут».

«Эвертон» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 15 проведенных матчей подопечные Лэмпарда набрали 14 баллов и располагаются лишь на 17-й позиции в турнирной таблице.