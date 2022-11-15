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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» нашёл замену Лэмпарду

15 Ноября 2022 • 11:06 Комментировать

В Английской премьер-лиге появился еще один претендент на аргентинского специалиста Марсело Бьелсу. Как информирует Football Insider, экс-наставник «Лидса» может занять пост рулевого «Эвертона».

Руководство «ирисок» недовольно результатами команды под руководством Фрэнка Лэмпарда и готовит ему замену. Главным конкурентом мерсисайдцев в борьбе за Бьелсу считается «Борнмут».

«Эвертон» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. После 15 проведенных матчей подопечные Лэмпарда набрали 14 баллов и располагаются лишь на 17-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Марсело Бьелса
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