«Ньюкасл» хочет купить бразильского нападающего

Бразильский нападающий Жефферсон, который выступает на родине за клуб «Ботафого», может переехать в Английскую премьер-лигу. Об этом стало известно Mercado do Futebol.

Интерес к футболисту проявляет «Ньюкасл». Представители английского клуба просматривали Жефферсона во время недавнего матча «Ботафого» против «Сантоса». Кроме «Ньюкасла» в услугах форварда также заинтересованы амстердамский «Аякс» и лондонский «Вест Хэм».

В последнем матче «чёрно-белые» на своем поле победили «Челси» со счетом 1:0. После 15 туров Английской премьер-лиги подопечные Эдди Хау с 30 баллами занимают третье место в турнирной таблице.