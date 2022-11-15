Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» хочет купить бразильского нападающего

15 Ноября 2022 • 10:43 Комментировать

Бразильский нападающий Жефферсон, который выступает на родине за клуб «Ботафого», может переехать в Английскую премьер-лигу. Об этом стало известно Mercado do Futebol.

Интерес к футболисту проявляет «Ньюкасл». Представители английского клуба просматривали Жефферсона во время недавнего матча «Ботафого» против «Сантоса». Кроме «Ньюкасла» в услугах форварда также заинтересованы амстердамский «Аякс» и лондонский «Вест Хэм».

В последнем матче «чёрно-белые» на своем поле победили «Челси» со счетом 1:0. После 15 туров Английской премьер-лиги подопечные Эдди Хау с 30 баллами занимают третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ботафого Жефферсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
11:06 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «ПСЖ» не прочь подписать Роналду
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нашёл замену Лэмпарду
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить бразильского нападающего
10:09 · Россия. Первая лига
Канчельскис: «Рангник — хренов теоретик, Слуцкий и Кононов такие же» 2
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на испанца, которым интересуются «Реал» и «Барселона»
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на аргентинского полузащитника
09:49 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Роналду нужно уйти из «МЮ», пути назад нет»
09:43 · Англия. Премьер-лига
Роналду не нужен «ПСЖ»
09:37 · Англия. Премьер-лига
У Роналду нет шансов на переход в «Спортинг»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Роналду обиделся на Руни»
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен сохранить Канте
08:58 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Поддерживаю Роналду, тен Хаг обманул его»
08:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал лучшего капитана «МЮ»
08:06 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Я являюсь самым популярным человеком в соцсетях на планете» 3
04:20 · Англия. Премьер-лига
Сестра Роналду: «Ты всё правильно сказал, горжусь тобой»
Все новости
Рекомендуем