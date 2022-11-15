«Ливерпуль» нацелился на испанца, которым интересуются «Реал» и «Барселона»

Еще один европейский топ-клуб решил побороться за полузащитника Альберто Молейро, правами на которого владеет испанский «Лас-Пальмас».

Согласно информации портал Goal.com, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб намерен навязать борьбу за Молейро «Манчестер Сити», мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне».

Сумма отступных за трансфер хавбека, пописанная в его контракте, составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Альберто провел 14 поединков, в которых сделал три результативные передачи и получил одну желтую карточку.