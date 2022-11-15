Шерингем: «Роналду нужно уйти из «МЮ», пути назад нет»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что пришло время для расставания Криштиану Роналду и «красных дьяволов».

«Роналду сказал, что не уважает главного тренера. Думаю, пришло время, чтобы уйти. Пути назад больше нет. Криштиану должен был покинуть клуб еще перед стартом сезона, однако не получилось. И мы теперь наблюдаем, что из этого вышло. Думаю, сейчас подходящее время для расставания», - цитирует Шерингема таблоид Daily Mail.

Роналду вернулся на «Олд Траффорд» летом 2021 года, заключив двухлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне Премьер-лиги португалец забил всего один гол в десяти матчах АПЛ.