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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду не нужен «ПСЖ»

15 Ноября 2022 • 09:43 Комментировать

Очередной европейский клуб не заинтересован в подписании нападающего «МЮ» Криштиану Роналду. Как сообщил инсайдер Бен Джейкобс, руководство французского «ПСЖ» не собирается приглашать 37-летнего голеадора в зимнее трансферное окно.

По сведениям источника, парижский гранд не рассматривает кандидатуру Криштиану, поскольку имеет другие планы на трансферное окно.

Ранее от трансфера португальского нападающего отказался лиссабонский «Спортинг».

Роналду недавно дал скандальное интервью, в котором заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага. Кроме того, форвард выразил недовольство владельцами клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед ПСЖ
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