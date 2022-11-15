У Роналду нет шансов на переход в «Спортинг»

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду не вернется в лиссабонский «Спортинг» грядущей зимой. Об этом рапортуют журналисты Football Daily.

«Я попытался узнать, есть ли шансы на переход Криштиану в «Спортинг». Но ответ остался прежним: нет ни малейшего шанса на этот трансфер зимой. Роналду не подходит главному тренеру команды Рубену Амориму», - заявил журналист Педру Сепульведа.

Напомним, что Криштиану является воспитанником лиссабонского клуба.

Роналду связан трудовыми обязательствами с «Манчестер Юнайтед» до лета следующего года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги португалец забил всего один гол в десяти поединках.