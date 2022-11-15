Экс-игрок «Ливерпуля»: «Поддерживаю Роналду, тен Хаг обманул его»

Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс отреагировал на недавнее резонансное интервью нападающего «Манчетер Юнайтед» Криштиану Роналду. В нем португальский бомбардир заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«В этой ситуации я поддерживаю Криштиану. Была встреча двух людей, и один из них не сдержал свое слово. Тен Хаг обманул Роналду. Наставник не сдержал обещаний, которые дал португальцу на их очной встрече. Это стало сильным ударом для Криштиану. Никакого уважения», - передает слова Сунесса Talk Sport.

Контракт Роналду с «МЮ» истекает по завершении нынешнего сезона. Не исключено, что форвард сменит команду уже в январе.