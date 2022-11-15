Роналду прошёлся по владельцам «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскритиковал нынешних владельцев клуба - семейство Глейзеров. По мнению португальца, американским бизнесменам плевать на команду.

«Глейзерам все равно на «Манчестер Юнайтед». Я говорю о профессиональных качествах, об управлении спортивным блоком. В клубе есть вещи, которые абсолютно не работают. Из-за этого «МЮ» не может выйти на высокий уровень. Я даже никогда с ними не общался», - передает слова 37-летнего игрока инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Глейзеры владеют «Манчестер Юнайтед» с 2005 года.