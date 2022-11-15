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Роналду назвал лучшего капитана «МЮ»

15 Ноября 2022 • 08:39 Комментировать

37-летний форвард «МЮ» Криштиану Роналду рассказал, кого считает лучшим капитаном «красных дьяволов». Португалец сделал выбор между защитником Рио Фердинандом и полузащитником Роем Кином.

«Я играл с обоими этими парнями. Они являются частью моего футбольного пути. Для меня лучшим капитаном «Юнайтед» был Рой Кин. Но и Рио мне очень сильно помог. Они оба отличные ребята», - передает слова Криштиану таблоид The Sun.

Ранее Роналду заявил, что не уважает наставника «МЮ» Эрика тен Хага. Таким образом он подтолкнул клуб к расставанию. Вероятно, Криштиану сменит команду в грядущее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рой Кин
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