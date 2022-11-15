Роналду: «Я являюсь самым популярным человеком в соцсетях на планете»

Звездный нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на критику в свой адрес.

«Я являюсь самым популярным человеком в социальных сетях на планете. Мое имя используют, чтобы быть на слуху. Но нельзя слушать только одно мнение о человеке, которое навязывают с одной стороны. Нужно также учитывать и мою сторону», - поведал португальский футболист в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее Криштиану заявил, что не уважает главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Вполне вероятно, что нападающий покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.