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​Уткин – об интервью Роналду: «Ну вот, он абсолютный психопат»

14 Ноября 2022 • 20:01 Комментировать (1)

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на скандальное интервью, которое накануне дал Криштиану Роналду.

Напомним, что звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» раскритиковал клуб. Среди прочего, Роналду сказал, что Эрик тен Хаг и некоторые руководители выживают его из команды.

«Он всегда таким был. В этом-то и суть. Готовы ли вы принять это? Если раньше не понимали? Да, он гений мотивации. Цена этому - ну вот, он абсолютный психопат. По мне, так ничего страшного. Он показал столько красивого, он вдохновил столько миллионов народу, что это перекрывает остальное», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин отметил, что и другие великие футболисты имели свои недостатки. Журналист поставил в примеры Гарринчу, Джорджа Беста и Диего Марадону.

По словам Уткина, за великим футболистом не обязательно стоит огромная личность.

«Ну, допустим, ***** [подлый человек].  Но ******* [подлым людям] играть в футбол не запрещали. Он великий игрок», - считает Уткин.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Василий Уткин
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Ноября 2022 в 20:38
И чё?...
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