​«Манчестер Юнайтед» обратился к юристам после интервью Роналду

Криштиану Роналду обрушился с критикой на «Манчестер Юнайтед». Звёздный форвард в широком интервью заявил, что Эрик тен Хаг и руководители клуба пытаются добиться его ухода.

«Красные дьяволы» уже успели отреагировать на скандальное интервью Роналду. Клуб сообщил, что свою позицию выскажет позже, после ознакомления со всеми фактами. Как стало известно Sky Sports, «Юнайтед» обратился к юристам за консультациями. После них клуб выработает свою позицию.

Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что «Манчестер Юнайтед» оштрафует Роналду на миллион фунтов. Впрочем, дело может дойти и до разрыва трудового соглашения.