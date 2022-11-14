Скандальное интервью, в котором Криштиану Роналду сказал, что его выгоняют из клуба, наводит на мысли о том, что дни португальца в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Как сообщает La Repubblica, следующим клубом Роналду может стать «Рома».

В материале итальянской газеты отмечается, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш также работает с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Этот факт может поспособствовать переезду звёздного форварда в Рим.

Напомним, что Криштиану Роналду уже выступал в Серии А – с 2018 по 2021 год форвард защищал цвета «Ювентуса».

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает летом.