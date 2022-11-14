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​Назван возможный новый клуб Роналду слухи

14 Ноября 2022 • 19:18 Комментировать (1)

Скандальное интервью, в котором Криштиану Роналду сказал, что его выгоняют из клуба, наводит на мысли о том, что дни португальца в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Как сообщает La Repubblica, следующим клубом Роналду может стать «Рома».

В материале итальянской газеты отмечается, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш также работает с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. Этот факт может поспособствовать переезду звёздного форварда в Рим.

Напомним, что Криштиану Роналду уже выступал в Серии А – с 2018 по 2021 год форвард защищал цвета «Ювентуса».

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023
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ARTUR
14 Ноября 2022 в 19:26
Риму хана ..
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