​Роналду сам попросил интервью – журналист

Криштиану Роналду взорвал медиа своим интервью. Звёздный футболист рассказал о многом, в частности о том, что в «Манчестер Юнайтед» он чувствует себя преданным, ведь его выгоняют из клуба. Журналист Пирс Морган дал комментарий об интервью, которое он взял у португальца.

«Роналду попросил меня сделать это интервью – вот так просто. Я не просил его, он сам попросил», - высказался Морган для talkSPORT.

«Он почувствовал, что пришло время высказаться. Он знал, что это будет взрывоопасно, что его будут критиковать. Но также он знал, что говорит правду. Иногда правда ранит», - добавил журналист.

Напомним, что Криштиану Роналду пропустил два последних матча «Манчестер Юнайтед».