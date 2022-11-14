Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после скандального интервью Роналду

14 Ноября 2022 • 18:07 Комментировать (1)

Криштиану Роналду дал резонансное интервью, в котором рассказал многое. По словам звёздного форварда, Эрик тен Хаг и руководители клуба выгоняют его из «Манчестер Юнайтед». В понедельник вечером «красные дьяволы», наконец, выступили с заявлением.

«Манчестер Юнайтед» принимает во внимание освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду. Клуб отреагирует после того, как будут установлены все факты. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй части сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, тренером, персоналом и фанатами», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду рассчитан до конца сезона. В договоре прописана опция продления ещё на один год.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
14 Ноября 2022 в 18:32
Все очень просто , этот гаденыш перед тем как свалить хочет нагадить ЭТХ )) Конечно же ЭТХ его по большому счету выставил каким он есть , без команды он просто ничтожество , и если тактически не строить игру лишь на него и через него , то самостоятельно на результат он не влияет ни как , один раз , он мяч украл у защитников но и то запорол тот момент перекидывая вратаря . Я более чем уверен что Эрика вздрючат , ведь тогда придется признать что клуб , а в частности сизоносый маразматик который привел обратно этого ушлепана сделали глубочайшую ошибку , команда с Сульшером хорошо финишировала , но пришел ,,лючший ,, и все пошло в задницу , ибо пришлось перестраивать игру на него ..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Роналду сам попросил интервью – журналист
17:41 · Англия. Премьер-лига
​«МЮ» планировал задействовать Роналду в игре с «Фулхэмом», но игрок сослался на болезнь
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер высказался об интервью Роналду
17:18 · Англия. Премьер-лига
Лингард — о депрессии в период игры за «Манчестер Юнайтед»: «Когда я начал пить спиртное перед сном, то понял, что дела плохи»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис поддержал Роналду
16:24 · Англия. Премьер-лига
​Журналист, взявший нашумевшее интервью, высказался о Роналду
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лидирующий ​«Арсенал» - самая молодая команда АПЛ 1
15:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг в ярости от интервью Роналду
14:55 · Англия. Премьер-лига
Руководство «МЮ» и тен Хаг сегодня проведут экстренное совещание по поводу интервью Роналду
14:33 · Англия. Премьер-лига
​Маунт дал обещание фанатам «Челси»
14:26 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» определилась с альтернативой Гюндогану слухи
14:21 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Арсеналу» нужен Роналду, если они хотят стать чемпионами» 3
14:20 · Англия. Премьер-лига
Кафанов: «Думаю, Хайкин потянет уровень АПЛ»
14:11 · Англия. Премьер-лига
Продление контракта с Маунтом – приоритет для «Челси»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Сёмин: «Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ»
Все новости
Рекомендуем