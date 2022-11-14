​«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после скандального интервью Роналду

Криштиану Роналду дал резонансное интервью, в котором рассказал многое. По словам звёздного форварда, Эрик тен Хаг и руководители клуба выгоняют его из «Манчестер Юнайтед». В понедельник вечером «красные дьяволы», наконец, выступили с заявлением.

«Манчестер Юнайтед» принимает во внимание освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду. Клуб отреагирует после того, как будут установлены все факты. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй части сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, тренером, персоналом и фанатами», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду рассчитан до конца сезона. В договоре прописана опция продления ещё на один год.