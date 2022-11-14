Действующий контракт полузащитника Тони Крооса с «Реалом» истекает в конце сезона. Немец не раз говорил о своём желании завершить карьеру именно в мадридском гранде, но клубы из других стран не теряют надежд переубедить полузащитника.

Как сообщает испанский Sport, интерес к Тони Кроосу проявляет «Манчестер Сити». По данным источника, действующие чемпионы Англии готовы платить немецкому футболисту зарплату в 13-14 миллионов евро за сезон.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что невероятное предложение для Тони Крооса готовит «ПСЖ».

В начале 2023 года Тони Кроосу исполнится 33 года. За «Реал» немецкий футболист играет с лета 2014 года.