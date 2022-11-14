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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«МЮ» планировал задействовать Роналду в игре с «Фулхэмом», но игрок сослался на болезнь

14 Ноября 2022 • 17:41 Комментировать

Криштиану Роналду нанёс серьёзный удар «Манчестер Юнайтед» благодаря последнему интервью. Португалец сказал, что его буквально выгоняют из клуба. За этим якобы стоят Эрик тен Хаг и некоторые руководители «красных дьяволов».

Между тем, Sky Sports рассказывает о том, что «Манчестер Юнайтед» планировал задействовать Криштиану Роналду в воскресном матче Премьер-лиги против «Фулхэма». В четверг португальцу сообщили, что он будет в заявке, но не попадёт в стартовый состав. В ответ Роналду сказал, что он болен.

Напомним, что прошлую игру чемпионата Англии Криштиану Роналду тоже пропустил из-за недомогания.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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