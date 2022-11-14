​Каррагер высказался об интервью Роналду

Известный в прошлом английский футболист Джейми Каррагер снова высказался о скандальном интервью звёздного Криштиану Роналду. Португалец, напомним, заявил, что в «Манчестер Юнайтед» он чувствует себя преданным. По словам Роналду, главный тренер команды Эрик тен Хаг и некоторые руководители буквально выставляют его из клуба.

«Думаю, он пытается добиться либо расторжения контракта, либо бесплатного трансфера. Потому что это его единственный способ уйти», - высказался Каррагер для Sky Sports.

Джейми Каррагер также отметил, что летом желающих подписать Криштиану Роналду не было.