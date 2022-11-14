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​Журналист, взявший нашумевшее интервью, высказался о Роналду

14 Ноября 2022 • 16:24 Комментировать

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, и оно мгновенно разлетелось на цитаты. Ещё бы, ведь звёздный португалец обрушился с критикой на клуб, сказал, что его выгоняют и так далее. Между тем, о Роналду высказался сам журналист, который беседовал с футболистом.

«Мы стали очень хорошими друзьями. Мы много переписываемся и разговариваем – он очень умный, симпатичный парень. Мы провели за ужином четыре часа», - высказался Морган, чьи слова приводит The Telegraph.

Криштиану Роналду в 16 матчах сезона 2022/2023 забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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