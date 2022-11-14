Звёздный Криштиану Роналду дал острое интервью журналисту Пирсу Моргану. В нём португалец обвинил главного тренера команды Эрика тен Хага, а также некоторых руководителей «красных дьяволов» в том, что его буквально выгоняют из клуба. По словам Роналду, он чувствует себя преданным.

Как сообщает Metro, за интервью, порочащее репутацию клуба, Криштиану Роналду будет наказан. Португалец заплатит около 1 миллиона фунтов штрафа.

Стоит напомнить, что недавно Криштиану Роналду уже сталкивался со штрафом на такую же сумму за отказ выйти на замену с последующим демонстративным уходом в подтрибунное помещение.