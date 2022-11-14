​Маунт дал обещание фанатам «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт обратился к фанатам клуба. Поводом стали неудачные результаты команды в последнее время.

«Мы не играли на том уровне, которого ожидают от игроков «Челси». Вы все заслуживаете большего от нас. Когда мы вернёмся с чемпионата мира, мы сразу же подтолкнём себя к более высокому уровню. У нас лучшие болельщики в стране, и в этом сезоне мы заставим вас испытывать гордость», - слова Маунта приводит Goal.com.

На перерыв «Челси» ушёл на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда Грэма Поттера проведёт 27 декабря – против «Борнмута».