Действующий контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца нынешнего сезона. Интерес к немецкому полузащитнику проявляет «Барселона». Каталонцы хотят подписать Гюндогана либо бесплатно летом, либо по сниженной цене в январе. Если трансфер Гюндогана осуществить не удастся, то «сине-гранатовые» переключался на Юри Тилеманса из «Лестера». Об этом стало известно Mundo Deportivo.

Юли Тилемансу 25 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают бельгийца в 25 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 Юри Тилеманс забил три гола в 15 матчах за «Лестер» в Премьер-лиге.