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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган: «Арсеналу» нужен Роналду, если они хотят стать чемпионами»

14 Ноября 2022 • 14:21 Комментировать (1)

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением насчет будущего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после скандального интервью. Накануне 37-летний португалец заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Арсеналу» стоит задуматься над трансфером Роналду, если они рассчитывают стать чемпионами в этом сезоне. Жезус и Криштиану принесут золотые медали «канонирам», - написал журналист в социальных сетях.

Роналду в нынешнем сезоне стал резервистом в «Манчестер Юнайтед». Португальский бомбардир принял участие в десяти поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

Реакция «МЮ» на скандальное интервью Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Пирс Морган
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