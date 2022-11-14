Морган: «Арсеналу» нужен Роналду, если они хотят стать чемпионами»

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением насчет будущего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после скандального интервью. Накануне 37-летний португалец заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Арсеналу» стоит задуматься над трансфером Роналду, если они рассчитывают стать чемпионами в этом сезоне. Жезус и Криштиану принесут золотые медали «канонирам», - написал журналист в социальных сетях.

Роналду в нынешнем сезоне стал резервистом в «Манчестер Юнайтед». Португальский бомбардир принял участие в десяти поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

Реакция «МЮ» на скандальное интервью Роналду