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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сёмин: «Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ»

14 Ноября 2022 • 13:40 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о потенциальном переезде российского вратаря Никиты Хайкина в Английскую премьер-лигу. Интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Эвертон», который тренирует Фрэнк Лэмпард.

«Не удивлен интересом «Эвертона». Весь этот период Никита играет на высоком уровне, во многих матчах он показал высокий класс. Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что трудовое соглашение россиянина с его нынешним клубом «Будё Глимт» истекает в конце следующего месяца. Таким образом, Никита может сменить команду в январское трансферное окно на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Никита Хайкин
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