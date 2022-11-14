Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин зимой может стать игроком клуба Английской премьер-лиги.

Речь идёт об «Эвертоне». По информации Sport24, в переходе лично заинтересован наставник ливерпульской команды Фрэнк Лэмпард. Сообщается, что Хайкин общался с известным в прошлом футболистом ещё в период тренерства в лондонском «Челси».

Контракт 27-летнего вратаря с норвежским коллективом истекает в конце текущего года. За «Будё-Глимт» Никита выступал с 2019, объявив об уходе из клуба после нынешнего сезона местного первенства. Ранее появилась информация об отсутствии у игрока желания возвращаться в Россию.

