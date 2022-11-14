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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ готовы купить полузащитника «Барселоны»

14 Ноября 2022 • 11:26 Комментировать

Ивуарийский хавбек Франк Кесси, не сумевший проявить себя в каталонской «Барселоне», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Согласно сообщениям Sport.es, заинтересованность в трансфере африканца проявляют два представителя Английской премьер-лиги.

Как отмечает источник, предложить контракт 25-летнему полузащитнику готовы лондонский «Фулхэм» и бирмингемская «Астон Вилла». Первые могут потратить на трансфер Кесси 22 миллиона евро, а вторые – 14.

Франк перешел в стан «сине-гранатовых» из «Милана» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел семь матчей и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Барселона Астон Вилла Франк Кесси
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