Два клуба АПЛ готовы купить полузащитника «Барселоны»

Ивуарийский хавбек Франк Кесси, не сумевший проявить себя в каталонской «Барселоне», может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Согласно сообщениям Sport.es, заинтересованность в трансфере африканца проявляют два представителя Английской премьер-лиги.

Как отмечает источник, предложить контракт 25-летнему полузащитнику готовы лондонский «Фулхэм» и бирмингемская «Астон Вилла». Первые могут потратить на трансфер Кесси 22 миллиона евро, а вторые – 14.

Франк перешел в стан «сине-гранатовых» из «Милана» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел семь матчей и получил три желтые карточки.